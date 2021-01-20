Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerini aldı
Star TV'deki Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle ayrıldı. Star TV ve dizinin yapımcıları hemen yeni bir isimle anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinin başrolü Neslihan Atagül, rahatsızlığı nedeniyle 10 günlük rapor aldı. Herkes Atagül'ün diziye devam edip edemeyeceğini merak etti. Atagül ve dizinin resmi sosyal hesabı bu soruya açıklık getirdi ve üzen haberi duyurdu.
Konuyla ilgili kendi Instagram hesabından açıklama yapan Neslihan Atagül, şunları yazdı:
''Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar!''
''Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere.''
Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
''Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.''