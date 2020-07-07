Tuba Büyüküstün 3 ay içindeki değişimini böyle anlattı yeni yaşını kutladı

3 ay içinde çok değiştiğini dile getiren Tuba Büyüksütün, şunları söyledi:

''Kendimi izledim bu süreçte. Pek çok zaaf ve pek çok eksik karşıladı beni. Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, travmalar, sessizlik, suskunluk, kararsızlık. Hepsine baktım, ta gözlerinin içine.''