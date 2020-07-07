Tuba Büyüküstün 3 ay içindeki değişimini böyle anlattı yeni yaşını kutladı
Tuba Büyüküstün, 38. yaş gününde yaptığı öz eleştiriyle dikkatleri üzerine çekti. 3 ay içindeki değişimini anlattı.
''Call My Agent'' dizisinin Türkiye uyarlaması ''Menajerimi Ara''nın ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak olan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 38. yaşına giren Tuba Büyüküstün, yeni yaşıyla beraber yaptığı bir öz eleştiri ile dikkat çekti.
3 ay içinde çok değiştiğini dile getiren Tuba Büyüksütün, şunları söyledi:
''Kendimi izledim bu süreçte. Pek çok zaaf ve pek çok eksik karşıladı beni. Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, travmalar, sessizlik, suskunluk, kararsızlık. Hepsine baktım, ta gözlerinin içine.''
''Ne gördüm biliyor musunuz? Sevgi.. Son üç ayda hayatımda çok şey değişti. Bu daha başlangıç biliyorum.''
Öte yandan ''Menajerimi Ara'' adıyla Türkiye'de yayımlanacak olan dizinin ilk bölüm konuğu Tuba Büyüküstün olacak. Üstelik Büyüküstün, dizide kendisini oynayacak.