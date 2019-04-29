TSK'nın yeni gözbebeği silahlı drone: Songar İşte özellikleri
İsmini sungur, şahin gibi avcı kuşlardan alan ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar', otomatik makineli tüfekle 10 kilometre yarıçaplı menzilde görev icra edebiliyor. 200 mermi taşıyabilen sistem, karakollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı Mehmetçik'i koruyacak.
İsmini sungur, şahin gibi avcı kuşlardan alan ilk milli silahlı drone sistemi 'Songar', otomatik makineli tüfekle 10 kilometre yarıçaplı menzilde görev icra edebiliyor. 200 mermi taşıyabilen sistem, karakollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı Mehmetçik'i koruyacak.
Türk savunma sanayisi bünyesinde 'drone'lar kullanılarak geliştirilen güvenlik çözümlerine bir yenisi eklendi.
Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri, bu yıl itibarıyla savunma sanayisindeki faaliyetleri için ASİSGUARD markasını oluşturma kararı aldı.
ASİSGUARD, hali hazırda askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları, C4ISR (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında özelleşmiş sistem, alt sistem donanım ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütüyor.