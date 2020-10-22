TSK'nın 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti nefes kesti! Yeni silahlar ilk kez kullanıldı

Anonsun ardından başladı: "Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden, 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz." anonsunun ardından başladı.