Trump'tan Greta açıklaması: 'Garip bir insan'

Aktivist; Greta Thunberg 3 Ocak 2003'te doğdu. Annesi Malena Ernman, İsveçli bir opera sanatçısı, Babası, aktör Svante Thunberg. Dedesi oyuncu ve yönetmen Olof Thunberg. Greta ilk olarak sekiz yaşında iklim değişikliğini duyduğunu ve neden bu kadar az şey yapıldığını anlayamadığını söyleyerek 11 yaşındayken depresyona girdi ve konuşmayı bıraktı.

Thunberg çevresinde yaşanan olaylara “Protesto etmezsem içimde ölüyormuşum gibi hissediyorum” diyerek çevresine olan hassasiyetini dile getirdi. Thunberg, iklim değişikliğine dikkati çekmek için okulu asmasına dair öğretmenlerinin görüşlerinin birbirinden ayrıldığını "İnsanlar yaptığım şeyin iyi olduğunu, ancak öğretmenler olarak durmam gerektiğini söylüyorlar." Onu destekleyen bir öğretmeni şöyle dedi: "Greta bir baş belasıdır, yetişkinleri dinlemiyor. Ama bir felaket için tam hızda ilerliyoruz ve bu durumda tek makul şey mantıksız olmaktır" diyerek destek verdi.

Thunberg son olarak Gazze’de açlıktan ölen insanlar için harekete geçti. Ancak Greta İsrail tarafından deport edildi. Greta Thunberg ilk açıklamasında

İsrail'in Madleen yelkenlisine uluslararası sularda müdahale ettiğine dikkat çekti, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkoyulmasıyla ilgili "uluslararası hukukun uluslararası sularda da geçerli olması" gerektiği yorumunu yaptı, AB vatandaşlarının korunmasının "AB ülkelerinin sorumluluğunda" olduğunu söyledi.

Geminin uluslararası sularda alıkoyulmasının hukuk dışı olduğunun ve eylemin birçok ülke tarafından kınandığının hatırlattı.

Diğer yandan Filistin'e destek amacıyla Tunus'tan yola çıkan aktivist konvoyu, Libya'ya ulaştı. Mağrip Direniş Konvoyu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefliyor. Organizatörler, konvoyun Birleşmiş Milletler'in "dünyanın en aç yeri" olarak tanımladığı Gazze'ye maddi yardım götürmediğini, ablukayı kırmaya yönelik "sembolik bir eylem" gerçekleştirmeyi amaçladığını vurguladı. Cezayir, Moritanya, Fas ve Libya'dan aktivistlerin de katıldığı konvoy, kara yoluyla Gazze'ye ulaşmaya çalışıyor.

14 otobüs ve yaklaşık 100 araçtan oluşan konvoy pazartesi sabahı Tunus'tan hareket etti, "Direniş, direniş" ve "Gazze'ye milyonlarla gidiyoruz" sloganlarıyla şimdilik ilerliyor.

Madleen'de kimler vardı?

Gazze'ye insani yardım taşımak üzere İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisinde, çeşitli ülkelerden bir düzine kişi bulunuyordu. Geminin yolcuları arasında uluslararası alanda tanınan aktivistler yer alıyordu.

İsveçli iklim ve sosyal adalet aktivisti Greta Thunberg; Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan; El Cezire'den Fransız gazeteci Ömer Faiad; Blast muhabiri Yanis Mhamd; Fransız aktivist Pascal Maurieras; Brezilyalı gazeteci, sosyal aktivist ve politikacı Thiago Avila; Fransız doktor Baptiste Andre; Fransız iklim aktivisti Reva Viard; Türkiye kökenli Alman aktivist ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FCC) yönetim kurulu üyesi Yasemin Acar; Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu; Deniz koruma STK'sı Sea Shepherd'ın bir üyesi İspanyol Sergio Toribio ve Hollandalı deniz mühendisliği öğrencisi ve mürettebat üyesi Marco Van Rennes

Trump'tan Greta açıklaması: 'Garip bir insan'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gözaltına alarak sınır dışı ettiği Greta Thunberg için "garip bir insan" olduğunu dile getirdi. "O genç ve sinirli birisi. Gerçekten farklı bir insan. Sinir yönetimi dersi alması gerek" dedi. Trump işte objektif değil her zamanki gibi fırsatçı.

Yasa dışı bir şekilde alıkonulan sivil gemi, Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısıdır.

Madleen gemisindeki ekibin sınır dışı edilmesi, Gazze'de milyonlarca insanın kapana kısılmış bir durumda kalmaya devam etmesidir. Küçücük kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz. Gazze'de ölen çocuklar insanlık adına utanç verici. Tunberg'in Fransa'ya sınır dışı edildiği duyuruldu. Thunberg'in ülkesi İsveç, yardım çağrılarına karşın aktivistlerin tehlikede olmadığını iddia ederek vatandaşına diplomatik destek vermeyi reddetti. Yaşanan her şey tek kelimeyle anlatılsa UTANÇTIR…