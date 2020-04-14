Trump'ın tek rakibi oldu eski asistanı "Biden bana tecavüz etti" dedi

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 1990’larda Joe Biden’ın Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade, Biden'ın o dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Joe Biden'ın seçim kampanya ekibi ise söz konusu iddiayı yalanladı.