Trump'ın tek rakibi oldu eski asistanı "Biden bana tecavüz etti" dedi
Kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanlığı için Donald Trump'a rakip olması kesinleşen Joe Biden'ın başı tecavüz suçlamasıyla dertte. Eski asistanı Biden'ı zor durumda bıraktı...
ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi olması neredeyse kesinleşen Demokrat Partili Joe Biden'e cinsel saldırı suçlaması geldi. Joe Biden'a yönelik cinsel saldırı suçlamasının sahibi ise eski bir asistanı oldu. Suçlamanın Bernie Sanders'in Biden lehine yarıştan çekildiği açıklamasından hemen sonra gelmesi dikkat çekici bulundu.
ABD'de, Demokratların tek aday adayı olarak kalan Joe Biden'a yönelik eski bir asistanı tarafından cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı. Biden, kadınlara yönelik mesafesiz hatta bazen taciz olarak yorumlanan tavırlarıyla sık sık gündem oluyordu.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 1990’larda Joe Biden’ın Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade, Biden'ın o dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Joe Biden'ın seçim kampanya ekibi ise söz konusu iddiayı yalanladı.
Biden, geçen yıl bahar aylarında başkan adayı olacağını açıklamadan önce kadınlara yönelik bazı davranışları sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.