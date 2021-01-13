Trump'ın azil sürecinde ABD askerinin kongre nöbeti
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci devam ederken; ABD Ulusal Muhafızları, 6 Ocak'ta baskına uğrayan başkent Washington'daki kongre binasında nöbet tutmaya devam ediyor. Nöbet tutan bazı ulusal muhafızların uyuduğu görüldü.
Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ikinci azil sürecini başlatacak maddeyi oylayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.
Bu şekilde; ABD'de demokratlar, 6 Ocak'taki kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı attı.
Trump'ın 'isyana teşvik'le suçlandığı madde kabul edilirse; ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.