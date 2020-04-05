Trump korkuttu! 2 hafta çok zor olacak maalesef çok kişi ölecek

Önümüzdeki iki hafta birçok insan ölecek

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, aldıkları tedbirlerle virüsün yayılmasını en aza indirdiklerini savundu ardından da şu tüyler ürperten açıklamayı yaptı: Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceğiz. En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak."