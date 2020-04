Trump korkuttu! 2 hafta çok zor olacak maalesef çok kişi ölecek

New York'a 1000 asker doktor takviyesi

Öte yandan Trump, salgından en fazla etkilenen bölge olan New York eyaleti için askeri doktor ve hemşire takviyesi yapacaklarını söyledi. Özellikle New York kenti ve çevresinde yaşanan doktor sıkıntısına dikkati çeken Trump, "New York'a korona virüsle mücadele kapsamında bin kadar askeri doktor gönderiyoruz. Onların çok faydası olacak gerçekten" ifadesini kullandı.