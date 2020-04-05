Trump korkuttu! 2 hafta çok zor olacak maalesef çok kişi ölecek
Koronavirüslü hasta sayısı bakımından tüm dünyayı geride bırakan ABD'nin Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi.
ABD Başkanı Trump, korona virüs salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi. ABD'de virüs 278 bin 537 kişiye bulaşırken, ölenlerin sayısı 7 bin 163'e çıktı. Trump, Covid-19'la mücadele için New York'a 1000 asker gönderdi.
Önümüzdeki iki hafta birçok insan ölecek
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, aldıkları tedbirlerle virüsün yayılmasını en aza indirdiklerini savundu ardından da şu tüyler ürperten açıklamayı yaptı: Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceğiz. En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak."
Koronavirüslü sayısı bakımından dünya lideri
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.
New York'a 1000 asker doktor takviyesi
Öte yandan Trump, salgından en fazla etkilenen bölge olan New York eyaleti için askeri doktor ve hemşire takviyesi yapacaklarını söyledi. Özellikle New York kenti ve çevresinde yaşanan doktor sıkıntısına dikkati çeken Trump, "New York'a korona virüsle mücadele kapsamında bin kadar askeri doktor gönderiyoruz. Onların çok faydası olacak gerçekten" ifadesini kullandı.