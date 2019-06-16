TRT'nin sevilen dizisi Halka'da kriz çıktı! 6 oyuncu birden ayrılıyor
İlk sezonuyla TRT ekranlarına farklı bir soluk getiren Halka dizisinin ikinci sezonunda 6 oyuncunun birden kadrodan çıkacağı öğrenildi.
Yayınlandığı Salı akşamları izleyicilerini ekrana kilitleyen ve 19. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapma kararı alan Halka dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonunda 6 oyuncuyla yollarında ayrılması kararı alındı.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Halka dizisinin başrollerinde, Serkan Çayoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Erçel, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimler yer alıyordu. Diziden ayrılan isimlerin başrollerden olmaması izleyicileri sevindirse de, yeni sezonun nasıl olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki diziden hangi isimler ayrıldı?
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