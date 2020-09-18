TRT'nin Kalk Gidelim dizisinin setinde talihsiz olay! Boğulma sahnesi çekerken...
TRT1’de ekrana gelen “Kalk Gidelim” dizisinin yeni bölüm çekimlerinde talihsiz bir olay yaşandı.
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı TRT1 dizisi 'Kalk Gidelim'in, Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olay dizi setinin aksamasına neden oldu.
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'Kalk Gidelim' dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Aslı Omağ’ın, rol gereği Azmak Nehri'ndeki boğulma sahneleri çekilirken talihsiz bir olay yaşandı.
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Aslı Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanıp yardıma koşan yabancı bir turist, ekibi şoke etti.
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Turistin oyuncuyu kurtarmaya çalışması, bir süre çekimlerin uzamasına neden oldu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti.
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