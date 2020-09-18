TRT'nin Kalk Gidelim dizisinin setinde talihsiz olay! Boğulma sahnesi çekerken...

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı TRT1 dizisi 'Kalk Gidelim'in, Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olay dizi setinin aksamasına neden oldu.