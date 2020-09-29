TRT'nin Barbaros dizisine bomba transfer! Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı bakın kim olacak
TRT'de yayımlanacak olan Barbaros dizisinin kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
ES Film'in TRT 1 için çekeceği Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor. Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis'i canlandıracağı dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek olan oyuncu için de imzalar atıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda Barbaros karakterini Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı konuşuluyordu. Fakat koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle Ulusoy projeden ayrılmıştı.
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Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Barbaros karakterini canlandıracak.
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Merakla beklenen proje için Ulaş Tuna Astepe ile anlaşma yapıldı.
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