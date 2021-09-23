TRT1 Teşkilat 2. sezona bomba transferler: 'Memati' ve Maraşlı'nın Yavuz'u geliyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sürpriz bir tanıtım ile de yeni sezona bomba gibi hazırlandıklarını ispat ettiler. En son Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabah olarak izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Teşkilat dizisinde yeni sezonda boy gösterecek oyunculardan biri....