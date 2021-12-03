TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü
Alişan'dan sevenlerine 'dizi' sürprizi... Ünlü şarkıcı TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'in kadrosuna dahil oldu.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından bir müddet inzivaya çekilen ve herhangi bir işi kabul etmeyen ünlü şarkıcı Alişan uzun süredir ekranlardan uzaktı. Alişan TRT1'in ünlü dizisi Seksenler'in kadrosuna dahil oldu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında setten görüntüler paylaştı.
Son olarak Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan şarkıcı Alişan, yıllar sonra setlere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından setten paylaşımlar yapan Alişan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alacağının müjdesini verdi.
Yıllar önce yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Ferhat rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da devam ediyor. Alişan, şimdi de Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak.
Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve sonrasında ailesine zaman ayıran Alişan, dizide rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.