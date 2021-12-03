BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 782,33

TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Alişan'dan sevenlerine 'dizi' sürprizi... Ünlü şarkıcı TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'in kadrosuna dahil oldu.

TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından bir müddet inzivaya çekilen ve herhangi bir işi kabul etmeyen ünlü şarkıcı Alişan uzun süredir ekranlardan uzaktı. Alişan TRT1'in ünlü dizisi Seksenler'in kadrosuna dahil oldu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında setten görüntüler paylaştı. 

17
TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Son olarak Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan şarkıcı Alişan, yıllar sonra setlere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından setten paylaşımlar yapan Alişan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alacağının müjdesini verdi.

27
TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Yıllar önce yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Ferhat rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da devam ediyor. Alişan, şimdi de Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak.

37
TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve sonrasında ailesine zaman ayıran Alişan, dizide rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. 

47