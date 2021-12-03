TRT1 Seksenler dizisine sürpriz isim! Alişan yıllar sonra setlere döndü

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından bir müddet inzivaya çekilen ve herhangi bir işi kabul etmeyen ünlü şarkıcı Alişan uzun süredir ekranlardan uzaktı. Alişan TRT1'in ünlü dizisi Seksenler'in kadrosuna dahil oldu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında setten görüntüler paylaştı.