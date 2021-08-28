TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonda kadroya bomba isim! İşte Melisa Şenolsun'un rolü
TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonu ne zaman başlayacak' sorusu Eylül ayının yaklaşmasıyla en çok merak edilen konulardan biri olurken medya kulislerinde dolaşan''yeni oyuncu transferi' haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Melis Şenolsun Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil edildi.
Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna girdi. TRT1'de yayınlanan, ünlü Psikolog Canan Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği ve TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.
OGM Pictures'ın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu.Hoşgeldin @melisasenolsun!" ifadelerine yer verilerek oyuncunun bir videosu paylaşıldı.