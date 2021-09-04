TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonda Ezgi Mola depreminden sonra üst üste yeni transfer

Yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezona damgasını vurdu. Kadrodan farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasının ardından yeni sezonda da iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı dizisine genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu. Son günlerde Ezgi Mola'nın diziden ayrılacağı iddiaları medya kulislerini karıştırdı. Öte yandan OGM Pictures imzalı dizinden yeni bir transfer haberi daha geldi. Dizi Doktoru’nun haberine göre; dizinin 2. sezonuna genç bir isim daha katıldı.