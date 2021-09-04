TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezonda Ezgi Mola depreminden sonra üst üste yeni transfer
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonu gelmeden medya kulislerinde adeta kazanlar kaynıyor! Ezgi Mola'nın diziden ayrılacağı iddiasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna bir oyuncunun daha dahil olduğu duyuruldu.
Yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezona damgasını vurdu. Kadrodan farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasının ardından yeni sezonda da iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı dizisine genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu. Son günlerde Ezgi Mola'nın diziden ayrılacağı iddiaları medya kulislerini karıştırdı. Öte yandan OGM Pictures imzalı dizinden yeni bir transfer haberi daha geldi. Dizi Doktoru’nun haberine göre; dizinin 2. sezonuna genç bir isim daha katıldı.
Reyting listelerinde üst sıraları rakiplerine kaptırmayan Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, televizyon camiasıdna deprem etkisi yaratan bir iddia dolaşmaya başladı. Dizinin 'belkemiği' olarak nitelendirilen 'Safiye' rolündeki ezgi Mola'nın kadrodan ayrılacağı söylentileri gündeme geldi.
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesi izleyiciyi şaşırtmıştı. Bu ayrılığın ardından yeni sezonda da iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı dizisine genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.
Öte yandan tüm bu ayrılık ve yeni oyuncu haberlerinin ardından, dizinin 2. sezonuna genç bir ismin daha katıldığı haberi gündeme geldi. Daha önce "4N1K" ile adını duyuran Gözde Mutluer dizinin yeni sezonunda sürpriz bir karaktere hayat verecek.