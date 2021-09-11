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TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni sezonun yeni fragmanında okunan şiirin kime ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan seyirci dizinin afişine adeta delirdi!

TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuna hazırlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezonun ilk fragmanı ile izleyicisini heyecanlandırdı.  Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Verdiği mesajla yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizinin fragmanında okunan şiirin derin anlamı çözüldü. Fragmanda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da yer aldı.

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TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın devam edeceği dizi 38. yeni bölümü ile sezona giriş yapacak.

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TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor. 

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TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiir... Seyirciyi çıldırtan afiş!

Ablası Safiye'nin durumunun ilerlemesini bile umursamayan Han, burada Melisa Şenolsun'un canlandırdığı isimle tanışıyor.

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