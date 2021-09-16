TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Twitter'da TT oldu oyuncu kadrosu bomba

TRT1 'de bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak olan 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisi için geri sayım başladı. Fragmanı bile izleyicide büyük bir merak ve heyecan uyandıran dizi Twitter'da TT oldu. Fragmanda yer alan profesyonel aksiyon sahneleri izleyicinin nefesini kesti. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı perşembe akşamı yani bu akşam TRT1'de ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 4 kardeşlerin denizlere nasıl hakim olduklarını anlatılacak. İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve dizinin konusu...