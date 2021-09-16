TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Twitter'da TT oldu oyuncu kadrosu bomba
'TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor saati kaçta' sorusu sosyal medyada günün en çok merak edilen konusu haline geldi TRT1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi fragmanındaki aksiyon sahneleriyle seyirciyi heyecanlandırdı. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
TRT1 'de bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak olan 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisi için geri sayım başladı. Fragmanı bile izleyicide büyük bir merak ve heyecan uyandıran dizi Twitter'da TT oldu. Fragmanda yer alan profesyonel aksiyon sahneleri izleyicinin nefesini kesti. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı perşembe akşamı yani bu akşam TRT1'de ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 4 kardeşlerin denizlere nasıl hakim olduklarını anlatılacak. İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve dizinin konusu...
TRT1 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Fragmanıyla nefes kesen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her hafta yeni bölümleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı tarihi dizide 4 kardeşin denizlerdeki hikayesi anlatılıyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin konusu
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
İşte oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.