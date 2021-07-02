TRT1 Alparslan dizisinde Fahriye Evcen sürprizi! Başrolü Barış Arduç'la paylaşacak

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisinin yeni başrolü açıklandı. İsmi daha sonradan değiştirilen ve kısaltılarak 'Alparslan' olarak belirlenen Selçuklu dönem dizisinin başrolleri belli oldu. Alparslan dizisinin başrolünü Barış Arduç ile paylaşacak olan isim Fahriye Evcen oldu. Alparslan, Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak biliniyor. İşte Alparslan dizisinin detayları…