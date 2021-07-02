TRT1 Alparslan dizisinde Fahriye Evcen sürprizi! Başrolü Barış Arduç'la paylaşacak
TRT1 Alparslan dizisinde başrolde Barış Arduç’un kadrosuna Fahriye Evcen de katıldı. Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrolü paylaşacak.
TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisinin yeni başrolü açıklandı. İsmi daha sonradan değiştirilen ve kısaltılarak 'Alparslan' olarak belirlenen Selçuklu dönem dizisinin başrolleri belli oldu. Alparslan dizisinin başrolünü Barış Arduç ile paylaşacak olan isim Fahriye Evcen oldu. Alparslan, Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak biliniyor. İşte Alparslan dizisinin detayları…
Alparslan dizisine ilişkin detaylar netlik kazandı. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak bilinen Alparslan’ı Barış Arduç canlandıracak. İlk adı Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan olan ve sonradan Alparslan olarak adı değiştirilen dizinin erkek başrolü Barış Arduç, kadın başrolü ise Fahriye Evcen oldu.
Doğum yaptıktan sonra kariyerine bir süre ara veren Fahriye Evcen'in kariyeri Yaprak Dökümü dizisiyle başlamış, Çalıkuşu, Sonsuz Aşk, Aşk Tutulması gibi yapımlarla devam etmişti.
Hatta Fahriye Evcen, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak filminde yıldız İtalyan oyuncu Claudia Cardinale'nin gençliğine hayat vermişti. Şimdi ise oyuncuyu TRT1 dizisi Alparslan'da izleyeceğiz.