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TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

'TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak' diye beklenirken Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi daha başlamadan kriz çıktı!

TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Akli Film’in TRT için hazırladığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dün yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı. 

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TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

Dün yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı. Krizin Fahriye Evcen sebebiyle çıktığı medya kulislerine yansıdı.

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TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

Tv 100’de yer alan habere göre Tosun’un ayrılmasının ardından çekimlere ara verildi. Dizinin yeni yönetmeni ise henüz belli değil.

İŞTE DİZİNİN İLK TANITIMI

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TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

Dizinin konusu ne?

Geçen yıl Selçuklu İmparatorluğu’nun Melikşah döneminin ele aldındığı dizinin ikinci sezonunda ise Sultan Alparslan’ın hayatı anlatılacak. Dizide Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi birçok başarılı isim rol alıyor.

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