TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!
'TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak' diye beklenirken Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi daha başlamadan kriz çıktı!
Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Akli Film’in TRT için hazırladığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dün yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı.
Dün yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı. Krizin Fahriye Evcen sebebiyle çıktığı medya kulislerine yansıdı.
Tv 100’de yer alan habere göre Tosun’un ayrılmasının ardından çekimlere ara verildi. Dizinin yeni yönetmeni ise henüz belli değil.
Dizinin konusu ne?
Geçen yıl Selçuklu İmparatorluğu’nun Melikşah döneminin ele aldındığı dizinin ikinci sezonunda ise Sultan Alparslan’ın hayatı anlatılacak. Dizide Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi birçok başarılı isim rol alıyor.