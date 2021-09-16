TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlamadan ayrılık şoku! Fahriye Evcen krizi!

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Akli Film’in TRT için hazırladığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dün yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı.