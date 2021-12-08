TRT yönetim kadrosundan Hilal Kaplan Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'a Tamer Karadağlı tepkisi
TRT1 Teşkilat dizisinindeki Serdar rolüyle Altın Kelebek kazanan Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptığı ödül konuşmasının ardından TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan, Sabah gazetesindeki köşesinden ünlü oyuncuya devlet kanalında yayınlanan bir dizide rol aldığını hatırlatarak "Simit sat onurlu yaşa" diye mesaj verdi.
TRT1'in ses getiren dizilerinden Teşkilat'ta Serdar rolünü canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek Ödülleri'ne, ödül konuşmasıyla bu yıl damga vuran isimlerden oldu. Çağlar Ertuğrul'un sahnede Tamer Karadağlı'yı eleştiren jest ve mimikler kullanmasına hem destek hem de eleştiri geldi. Ertuğrul'a TRT'nin üst yönetim kadrosundan da "Simit sat, onurlu yaşa!" çağrısı geldi!
Altın Kelebek Ödülleri'nde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Çağlar Ertuğrul'un ödül konuşmasına, Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'dan çok sert bir tepki geldi.
Çağlar Ertuğrul, teşekkür konuşması sırasında, Altın Portakal'da Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe atıfta bulunarak bir anda arkasını dönerek "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanmıştı.
Sunucu Cem Davran da 'Burası o yarışma değil' sözleriyle Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine destek vermişti.