TRT yayınına alkollü çıktı deniyordu Kaya Çilingiroğlu'ndan ilk açıklama

O programın konuğu olmadığını, kendi rutin programı olduğunu belirten Kaya Çilingiroğlu, şu ifadelerle kendisini savunmaya devam etti:

- "TRT’deki kendi rutin programım o. Öyle bir şey asla olamaz. Gündüz vakti içki içecek kadar intihar etmedim. Çünkü TRT’de çalışıyorum ve kovulursun yani."