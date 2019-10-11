TRT yayınına alkollü çıktı deniyordu Kaya Çilingiroğlu'ndan ilk açıklama
Geçtiğimiz haftalarda TRT Spor'da her zamanki gibi günün spor haberlerini yorumlayan Kaya Çilingiroğlu'nun, yayına alkollü çıktığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Çilingiroğlu, o iddialara sert yanıt verdi.
Önceki gün düzenlenen Altın Zambak ödül törenine katılan Kaya Çilingiroğlu, kendisi hakkında çok merak edilen bir soruya ilk kez yanıt verdi. Çilingiroğlu, yayına alkollü çıktığı haberlerine "Öküzün biri öyle bir haber ortaya attı" diyerek tepki gösterdi.
O programın konuğu olmadığını, kendi rutin programı olduğunu belirten Kaya Çilingiroğlu, şu ifadelerle kendisini savunmaya devam etti:
- "TRT’deki kendi rutin programım o. Öyle bir şey asla olamaz. Gündüz vakti içki içecek kadar intihar etmedim. Çünkü TRT’de çalışıyorum ve kovulursun yani."
Ne olmuştu?
Kaya Çilingiroğlu, alkollü çıktığı iddia edilen programda Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran şu sözleri kullanmıştı: "Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör..."
Peki Kaya Çilingiroğlu kimdir?
Türkiye’nin Hülya Avşar’ın eşi olarak tanıdığı Kaya Çilingiroğlu, 1964 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul'a döndü.