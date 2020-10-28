TRT Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım
Fransız mizah dergisinin küstah karikatürleri büyük tepki çekerken TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.
TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürünün ardından, 14. bölümde Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı paylaştı.
Fransa, Hz. Muhammed'e ait bir karikatürü devlet binalarında yayınlamıştı. Fransa'nın bu skandal provokasyonundan sonra Payitaht Abdülhamid dizisindeki bir sahne sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
"O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım"
Sahnede, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatroya, peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle sert çıkan Sultan Abdulhamid Han, "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım!" diyor.
Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunmuştu.