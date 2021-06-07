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TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

TRT Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Gülsim Ali yıllardır kendisini taciz eden sapıkla ilgili isyan etti.

TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran 29 yaşındaki Gülsim Ali aldığı tehdit mesajlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Genç oyuncunun başının uzun süredir dertte olduğu ortaya çıktı.

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TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

 Oyuncu E.H.’nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

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TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

Gülsim Ali, mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirtti. 

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TRT Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali cinsel içerikli mesajla taciz edildi

Oyuncu, E.H.’nin son olarak çalıştığı sete gelip ‘Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez’ diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

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