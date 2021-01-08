TRT 1'in Gönül Dağı dizisine Ramo ve Kırmızı Oda'nın oyuncusu transfer oldu

TRT 1 kanalının yüzü bu sezon dizilerden yana güldü. Yeni dizisi Gönül Dağı da başarılı yapımlardan biri haline geldi. Sıkı bir takipçi kitlesine peşine takan dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayımlanmasa da önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edecek.