TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu yıldızı Leyla Lydia Tuğutlu dizi için bakın ne öğrendi
TRT 1'de yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu'nun dizi için öğrenmediği aktivite kalmadı.
TRT 1'in yeni dizisi tüm dünyada yankı uyandırdı. Yayımlandığı daha ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralara konan dizinin kısa sürede Türkiye'yi aştı. Uyanış: Büyük Selçuklu, dünya basınında da kendisine yer buldu. Dizinin oyunculularıda başarılı oyunculuklarıyla takdirleri topladı.
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Dizi için oldukça sıkı bir çalışma programının içine giren yıldız isimlerden biri de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu oldu.
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Leyla Lydia Tuğutlu, hafta sonunu ok atma talimiyle geçirdi. Dizi yayınlanmadan önce uzun süre at binme, ok atma, kılıç kullanma gibi eğitimlerden geçen Tuğutlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tuğutlu, dizideki performansıyla nedeniyle çok sayıda olumlu yorumlar aldı.
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