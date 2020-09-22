TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için Buğra Gülsoy imaj değiştirdi
TRT 1 ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu için Buğra Gülsoy, imajını değiştirdi, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
TV8'de yayınlanan Kızım dizisinin ardından Kanal D'nin Azize dizisinde oynamış, ancak proje birkaç bölüm sonra rafa kaldırılmıştı. Buğra Gülsoy TRT 1’in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, rolü gereği büründüğü imajıyla tanınmaz hale geldi. Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaştı.
Buğra Gülsoy bu kez makyaj yapılırken çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Gülsoy'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Buğra Gülsoy: 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. İlk olarak 13 yaşında sahne deneyimi yaşayan başarılı oyuncu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu.