TRT 1 Masumlar Apartmanı yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle gecelerde yakalandı
TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu Birakn Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte Arnavutköy'de yakalandı.
Yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde üst sıralara yerleşen, her Salı akşamı sosyal medyaya damgasını vuran dizi Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşkı tam gaz devam ediyor.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sokullu, "Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.
Dijital platform için gelen projeleri de değerlendirdiğini söyleyen Sokullu, ardından bindiği taksi ile evinin yolunu tuttu.
Birkan Sokullu, ilişkisi hakkında daha önce şu açıklamaları yapmıştı:
"Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni ABD’de yaşıyordu. Bir şeyi gizlediğimiz yok"