TRT 1 Masumlar Apartmanı yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle gecelerde yakalandı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sokullu, "Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.