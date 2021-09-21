'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...
Üç ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen sunucu Ece Erken , Beyaz TV'deki Söylemezem Olmaz canlı yayınında yaptığı çarpıcı itiraflarla olay oldu.
Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." diyerek duyurmuştu.
Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı.
43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti.
Erken, sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.