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'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

Üç ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen sunucu Ece Erken , Beyaz TV'deki Söylemezem Olmaz canlı yayınında yaptığı çarpıcı itiraflarla olay oldu.

'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." diyerek duyurmuştu.

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'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı.

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'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti.

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'Travmam var' deyip canlı yayında Ece Erken her şeyi itiraf etti: Şafak'ın arkadaşları...

Erken, sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.

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