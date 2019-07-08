Transparan kıyafetten sonra mini etek Ebru Polat'ın cesur konser kıyafetleri olay!
Geçtiğimiz günlerde transparan kıyafetiyle olay olan Ebru Polat, Mersin'de verdiği konserde de giydiği mini eteğiyle dikkatleri üzerine çekti. Polat'ın bu sefer cesur kıyafeti için önlem alması ie gözlerden kaçmadı.
Mersin'de sahne alan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle gündeme gelen Polat, konserinde giydiği cesur minisi için altına şort giyerek önlem aldığını söyledi.
Beach Club'te sahne alan Ebru Polat, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.
Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduranlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Ebru Polat, "Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat mis gibi. Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur? Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı" dedi.