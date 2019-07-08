Transparan kıyafetten sonra mini etek Ebru Polat'ın cesur konser kıyafetleri olay!

Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Ebru Polat, "Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat mis gibi. Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur? Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı" dedi.