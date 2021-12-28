Trans şarkıcıya saldırıp tişörtünü yırttı! Göğsünden yaralandı: Semiha Yankı 5 yıl hapis istemi
İZMİR'in Çeşme ilçesinde darbedilip, hakarete uğradığını iddia eden trans şarkıcı Anıl Şişman'ın suç duyurusu ile hazırlanan iddianamede, şarkıcı Semiha Yankı (63) hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis cezası istendi
'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darbedilip, hakarete uğradığını ileri sürerek, avukatı Esra Ünlü Polat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yankı da kendisini yaraladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturmasını tamamlayan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar istemiyle iddianame hazırladı.
İddianame, Çeşme 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına yer verildi.