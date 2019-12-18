Tramvayların arasında sıkışan sürücünün mucize kurtuluşu

Kaza önceki gün Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük kenti Brno’da meydana geldi. Bir kavşakta meydana gelen kazada, karşılıklı olarak seyreden tramvayların önünden karşıya geçmek üzere olan otomobil, tramvayların arasında sıkıştı.