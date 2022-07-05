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Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

TÜRKİYE’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici olmuştu.

Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk sanayicilerinden ve Ankara Sanayi Odası'nın kurucularından Mümin Erkunt'un kızı olan iş insanı, sektörde önemli başarılara imza attı.

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Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, vefat etti. Armağan'ın cenazesi yarın Gölbaşı Mezarlığı Camii'ndeki cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı defnedilecek.

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Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

 Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici olmuştu.

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Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları

Zeynep Erkunt'un hastalığı neydi?
Zeynep Erkunt Armağan, 5 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Genç iş insanının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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