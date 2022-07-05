Traktör devinin patronu Zeynep Erkunt hayatını kaybetti! Zeynep Erkunt kimdir eşi ve çocukları
TÜRKİYE’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici olmuştu.
Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk sanayicilerinden ve Ankara Sanayi Odası'nın kurucularından Mümin Erkunt'un kızı olan iş insanı, sektörde önemli başarılara imza attı.
Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, vefat etti. Armağan'ın cenazesi yarın Gölbaşı Mezarlığı Camii'ndeki cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı defnedilecek.
Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici olmuştu.
Zeynep Erkunt'un hastalığı neydi?
Zeynep Erkunt Armağan, 5 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Genç iş insanının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.