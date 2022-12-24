Trafikte makas atan maganda dehşet saçtı! Arabalar pert oldu, yaşlı kadın ölümden döndü o anlar kamerada

Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor. Ölümle burun buruna geldik. Dedim ki hem torunum gitti hem ben gittim. O ses o kadar şiddetliydi ki. Hala o psikolojiyi atamadım üzerimden. Burada çok kaza oluyor. Neden oluyor bu kadar onu da anlamış değilim. Hiç ilgilenilmediği için biz bu kazaları yaşıyoruz. O fren seslerinden her gün yüreğimiz sıkışıyor” ifadelerini kullandı.