Trafik kazasında yüzü ikiye ayrıldı! 10 saatlik ameliyatla tekrar brleştirildi

Ameliyatı 10 saat sürdü

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, trafik kazası sonucu Songül Biçim’in genel sağlık durumu çok kötü ve başı ortadan yarılmış olarak hastaneye getirildiğini söyledi. Çok ciddi trafik kazası geçiren Biçim’in tüm üst çene, alt çene ve diğer yüz kemiklerinin tamamen kırıldığına dikkat çeken Çil şöyle konuştu: "Hastanın yüzünün orta hattındaki tüm bütünlüğü bozulmuş, yumuşak dokuları ayrılmış, burnu bir kenara doğru kaymış durumdaydı. Hastamıza yaklaşık 10 saat süren çok ciddi bir ameliyat yaptık."