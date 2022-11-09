Trafik kazalarında 10 aylık acı bilanço açıklandı: Ülke genelinde onlarca ocağa ateş düştü!

Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 700 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 4 bin 680 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 17 bin 274 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2022'de onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 545 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 509 sürücü de kazalara sebep oldu.