Trabzonspor'un gol makinası Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes kim ne iş yapıyor nereli
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde 2 gol atarak 'Süper Ligin en iyi golcüsü' ünvanını alan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth'un başarısının arkasındaki gizli güç sevgilisi Lena Selnes çıktı... Lena Selnes kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Trabzonspor'un gol makinası Alexander Sörloth, dün geceki Beşiktaş-Trabzonspor derbisine damga vurdu. Sörloth, attığı iki golle takımına bir puan kazandırırken, sergilediği performansla herkese parmak ısırtıyor. Lİgde 19 gole ulaşan Sörloth, gol krallığında da zirveye oturdu. Sörloth, dünkü maçta Trabzonspor formasıyla en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Rekor ise 25 golle gol kralı olma başarısı gösteren Şota'nın elinde. Süper Lig'in en forma golcüsü Sörloth'un başarısının sırlarından biri özel hayatında gizli. Alexander Sörloth, kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015 yılından bu yana örnek bir birliktelik yaşıyor. İşte Sörloth'un sevgilisi Selnes'in bilinmeyenleri..
Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Maça damga vuran isim ise Alexander Sörloth oldu. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan bordo mavili ekip, aradığı erken golü 5. dakikada buldu.
Maçın hemen başında sahneye çıkan Alexander Sörloth, yaptığı şık vuruşla Beşiktaş kalecisi Karius'u mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli forvet böylece Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltmiş oldu.
Maçın 90+1. dakikasında bir gol daha bulan Sörloth, hem gol sayısı 19'a yükseltti hem takımının sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılmasını sağladı. Peki Alexander Sörloth'un başarısının arkasındaki gizli gücü tanıyor musunuz?