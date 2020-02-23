Trabzonspor'un gol makinası Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes kim ne iş yapıyor nereli

Trabzonspor'un gol makinası Alexander Sörloth, dün geceki Beşiktaş-Trabzonspor derbisine damga vurdu. Sörloth, attığı iki golle takımına bir puan kazandırırken, sergilediği performansla herkese parmak ısırtıyor. Lİgde 19 gole ulaşan Sörloth, gol krallığında da zirveye oturdu. Sörloth, dünkü maçta Trabzonspor formasıyla en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Rekor ise 25 golle gol kralı olma başarısı gösteren Şota'nın elinde. Süper Lig'in en forma golcüsü Sörloth'un başarısının sırlarından biri özel hayatında gizli. Alexander Sörloth, kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015 yılından bu yana örnek bir birliktelik yaşıyor. İşte Sörloth'un sevgilisi Selnes'in bilinmeyenleri..