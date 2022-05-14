Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı

"Şampiyonlar filosu"

Bordo-mavililer ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na vardı.

Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik etti.