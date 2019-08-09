Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu kapsamında 15 Ağustos'ta Sparta Prag ile karşılaşacak olan bordo-mavili ekip hazırlıklara başladı.

Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı - Sayfa 1

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. 

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Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı - Sayfa 2

Dün oynanan Sparta Prag karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. 

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Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı - Sayfa 3

Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Yusuf Sarı yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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Trabzonspor rövanş maçı hazırlıklarına başladı - Sayfa 4

Bordo-mavililer, yarın saat 10.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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