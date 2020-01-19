Trabzonspor Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı gol yağmuruna tuttu. Bordo-mavililer Jose Sosa, Sörloth (3) ve Nwakaeme'nin (2) golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Jorge Fernandes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0
27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0
29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0
47. dakikada ceza sahası yayının solundan kaleye doğru giden Sörloth'u formasından çekerek durduran Fernandes, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırarak ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.