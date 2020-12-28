Trabzonlu usta hurda parçalarıyla tank üretti! Ateşleme sistemi bile kurmuş
TRABZON'da hurda parçalarından yapılan mini tank büyük ilgi gördü. Tankın içinde ateşleme sistemi olarak torpil ve kuru sıkı mermi kullanılması ise şaşkına çevirdi.
Trabzon’da yaşayan Hasan Altuntaş, işyerinde makine tamir ustası olarak çalışırken artan parçaları çöpe atmak yerine bir kenara topladı. Hurda parçalardan kamyon yapmak için kolları sıvayan Altuntaş, internette araştırma yaparken kamyonun daha önce yapıldığını ancak tank yapılmadığını fark etti.
Düzenek kurdu: Sadece çekiç kullanarak tank yapmaya başlayan Altuntaş, daha sonra tankın içine ateşleme düzeneği yerleştirdi.
Kuru sıkı mermi ve torpil atıyor: Mermi atmasını planladığı tankın kazaya sebebiyet vermemesi için bu planından vazgeçen Altuntaş, tankın kuru sıkı mermi ve torpil ile ateşleme yapmasını sağladı.
Yoğun ilgi gördü: Arkadaşından aldığı bozuk matkaplar ile tankın dönüş yapmasını ve hareket etmesi sağlayan Altuntaş, kumanda ile hareket eden ve gerçeğinden tek farkı boyutu olan tankı ile sosyal medyada takdir topladı.