Trabzonlu usta hurda parçalarıyla tank üretti! Ateşleme sistemi bile kurmuş

Trabzon’da yaşayan Hasan Altuntaş, işyerinde makine tamir ustası olarak çalışırken artan parçaları çöpe atmak yerine bir kenara topladı. Hurda parçalardan kamyon yapmak için kolları sıvayan Altuntaş, internette araştırma yaparken kamyonun daha önce yapıldığını ancak tank yapılmadığını fark etti.