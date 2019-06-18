Trabzon’daki taşkında sulara kapılan 2 kişiden 1'i ölü bulundu

"Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar"

Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı."