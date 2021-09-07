Trabzon'da yoğun bakımlar doldu! İl Sağlık Müdürü açıkladı 17 bin kişi hiç aşı olmadı

"Özellikle belli yaş gruplarındaki kişilerin aşılanmasını takip ettiğimizde, halen daha almamız gereken mesafeler olduğunu görüyoruz. Özellikle 60 yaş, üzerinde ciddi durmamız gereken bir grup. Etkileşimi çok fazla, hastalık olduğunda çok ciddi boyutlara gelebiliyor ki en son yapılan araştırmaya göre yoğun bakımların yaş ortalaması 73. Bu da demek oluyor ki bu yaş grubu insanlar çok daha fazla yoğun bakımlarda entübe olmakta, hatta eks olarak karşımıza gelmekte maalesef."