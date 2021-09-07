Trabzon'da yoğun bakımlar doldu! İl Sağlık Müdürü açıkladı 17 bin kişi hiç aşı olmadı
TRABZON'daki hastanelerin koronavirüs yoğun bakım servisleri doldu. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bin civarında kişinin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerini belirterek aşı çağrısı yaptı.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bin civarında kişinin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerini söyledi. Usta, "İlimizde 15-19 yaş grubu için 53 bin civarında hedef kitlemiz varken bunun henüz 7 bin 600 kişisi aşısını tamamlamış olarak görünmekte. Ciddi bir fark var burada" dedi. Usta, il genelindeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu belirterek vatandaşı uyardı.
Usta, son dönemde okulların açılması, spor müsabakalarının başlaması, seyahat kısıtlamaları gibi faktörler dolayısıyla vatandaşların aşıya duyarlılık göstermeye başladığını ancak halen aşılamada istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirtti. Kentte 1 milyonun üzerinde birinci doz, 450 bin civarında ikinci doz aşıların yapıldığını ama bunun yeterli olmadığını ifade eden Usta şöyle konuştu:
"Özellikle belli yaş gruplarındaki kişilerin aşılanmasını takip ettiğimizde, halen daha almamız gereken mesafeler olduğunu görüyoruz. Özellikle 60 yaş, üzerinde ciddi durmamız gereken bir grup. Etkileşimi çok fazla, hastalık olduğunda çok ciddi boyutlara gelebiliyor ki en son yapılan araştırmaya göre yoğun bakımların yaş ortalaması 73. Bu da demek oluyor ki bu yaş grubu insanlar çok daha fazla yoğun bakımlarda entübe olmakta, hatta eks olarak karşımıza gelmekte maalesef."
Usta, Trabzon'da 60 yaş üzerindeki 157 bin nüfustan halen 17 bininin aşıyla hiç muhatap olmadığını gözlemlediklerine dikkati çekerek, özellikle bu yaş grubunda tehlikenin devam ettiğini, söz konusu yaş grubundaki aşısız vatandaşların en kısa sürede aşılarını olmaları gerektiğini kaydetti.