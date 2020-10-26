Trabzon'da yerel basın isyanda: Bir gitse şükür namazı kılınır

Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul’da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton’u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirdi. Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.