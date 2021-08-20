Trabzon'da TIR dehşeti! Lastiği patlayınca karşı şeride geçip cipe çarptı can kaybı var
TRABZON'da TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu korkunç kaza meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun uzun süre trafiğe kapandığı kazada, 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden Volkan D.'nin kullandığı 61 K 8962 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, İrfan Yenigün yönetimindeki 61 PY 091 plakalı cipe çarptı.
Kazada takla atarak, savrulduğu yol kenarında devrilen cipte İrfan Yenigün hayatını kaybetti.
Aynı araçtaki Deniz A. ve Çağlar Y. ile devrilen TIR’ın sürücüsü Volkan D. ise yaralandı.
TIR’daki kömür çuvalları da yola saçılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.