Trabzon'da keşfedildi çalışma hemen durduruldu
TRABZON'da, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile menfez ortaya çıktı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çarşı-Mumhane-Pazarkapı Mevkii'nde, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yer altında antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 4 ila 4,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve kesme taştan yapıldığı belirlenen menfez ortaya çıktı.
Trabzon Kalesi’nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850’li yıllarda Kuzgundere’nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için harekete geçildi. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kentsel dönüşüm durdurulan alanda arkeologlar inceleme ve kazı yapacak. Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılarak sanat galerisi ve yeraltı müzesine dönüştürülmesi isteniyor.
Tarihi yapı kalıntıları toprak altında
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, kentsel dönüşüm çalışması yapılan alanın antik Roma dönemi ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne kadar gelen Trabzon’un en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Trabzon’un antik dönemdeki liman bölgesiydi
Bölgede çok sayıda tarihi eserin ve yapı kalıntısının toprak altında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Erüz, "Osmanlı döneminde Mumhane olarak bilinen bu bölge, Trabzon’un antik dönemdeki liman bölgesiydi. Yıllar içerisinde deprem, saldırı, yangın gibi nedenlerle oluşan yıkım ve yeniden yapılaşmaya bağlı olarak buradaki tarihi yapılar toprak altında kaldı. Son kazı çalışmalarında tarihi sur, Mumhane kulesi, eskiden köprü olan bir menfez ve çok sayıda yapının izi ortaya çıktı. Bölgenin altı, Roma dönemi ve daha eski tarihlerden kalan çok sayıda kalıntı ve insan yaşamına ve gemicilik ile ticari yaşama ait izler barındırıyor. Buradaki kazı çalışmaları artık arkeologlar denetiminde devam edecek ve yapılacak keşiflerle, Trabzon yakın gelecekte Türkiye’nin önemli antik kentleri listesinde hak ettiği yeri alacak" dedi.