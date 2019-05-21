Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu

TRABZON’da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K. (55) kayboldu. Kayıp işçi için arama çalışması başlatıldı.

Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu - Sayfa 1

TRABZON’un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevki sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli bir firma elemanı kanalizasyon içerisine düşerek akıntıya kapıldı. Kayıp şahsı arama çalışması başlatıldı.

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Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu - Sayfa 2

Ortahisar ilçesi Ayasofya mevki sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli isminin Levent Şanlımeral (54) olduğu bildirilen bir firma elemanı kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek kanalizasyon içerisine düştü.

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Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu - Sayfa 3

Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan şahıs bir anda kanalizasyon içerisinde gözden kayboldu.

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Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi kayboldu - Sayfa 4

Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi.

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