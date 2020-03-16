Trabzon'da gündem MHK: Virüsleri temizlemek şart oldu
Trabzon yerel gazeteleri, M.Başakşehir ve Gaziantepspor karşılaşmalarında verilen hatalı kararları manşetlerine taşıdı.
Trabzonspor - M.Başakşehir mücadelesinin 1-1'lik sonuçla tamamlanmasının ardından maçta verilen hataları kararlar, Trabzon yerel gazetelerinde hedef oldu. Önce Gaziantepspor daha sonra Başakşehir mücadelesinde verilen kararlar taraftarı ve yerel gazeteleri isyan ettirdi. İşte gazetelerin attığı manşetler..
Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu" başlığını attı.
Günebakış gazetesi, "Gümüşdağ’ın hakemleri!", "Trabzonspor’a Halis Özkahya’nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus’tan geldi" başlığını attı.
Taka gazetesi, "Adınız da VAR’ınız da batsın!", "Trabzonspor’un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Fırat Aydınus ile Mete Kalkavan aldıkları talimatları yerine getirdi" başlığını attı.