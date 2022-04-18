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Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

Anadolu Ajansı
Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu kullanılmayan okul ve iki katlı lojmanı ile üç ev toprak altında kaldı.

Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

TRABZON'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi Derebaşı mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

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Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

Ustaoğlu, meydana gelen toprak kaymasının dere yatağını doldurarak su birikintisi oluşturduğunu söyledi.

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Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve iki katlı lojmanı ile onun yanında üç evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanını kullanan buradaki vatandaşımız, çobanımız vardı. O da erken fark etmiş, hemen hayvanlarıyla beraber olay yerini terk etmiş ve herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı" dedi.

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