Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu
TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu kullanılmayan okul ve iki katlı lojmanı ile üç ev toprak altında kaldı.
TRABZON'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi Derebaşı mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Ustaoğlu, meydana gelen toprak kaymasının dere yatağını doldurarak su birikintisi oluşturduğunu söyledi.
Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve iki katlı lojmanı ile onun yanında üç evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanını kullanan buradaki vatandaşımız, çobanımız vardı. O da erken fark etmiş, hemen hayvanlarıyla beraber olay yerini terk etmiş ve herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı" dedi.