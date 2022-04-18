Trabzon'da felaket! Heyelan dere yatağındaki beş binayı yuttu

Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve iki katlı lojmanı ile onun yanında üç evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanını kullanan buradaki vatandaşımız, çobanımız vardı. O da erken fark etmiş, hemen hayvanlarıyla beraber olay yerini terk etmiş ve herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı" dedi.