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Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

TRABZON'da yaşayan Fikret Tayfur Kandaz, 3 yıldır denediği aronya üretiminde başarıya ulaştı.

Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı. 

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Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırılacak. 

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Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. 

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Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

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