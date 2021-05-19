Trabzon'da birkaç günde tükendi! 3 yıl deneyip başardı kilosunu 50 TL'den satıyor

Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı.