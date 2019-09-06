Trabzon'da 70'lik çifte rüya gibi 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

"50’inci yıl sürprizi yapmak istedim"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özbayrak, "Tam 50 yıl oldu. Yarım asır gibi görünse de benim için çok kısaydı. Çok güzel günler geçirdik. Birbirimizi kırmadık, dökmedik. Varlık da gördük, yokluk da. Seviyoruz birbirimizi. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz için bu günlere kadar ilk günkü aşkla gelebildik. Geçen 50 yılın hatırına çocuklarımla 50’inci yıl sürprizi yapmak istedim. Ben hep istiyordum. Ama Ayşe’m ayıp olur, gerek yok diye düşünüyordu. Aslında yapacağıma da inanmadı. Düğün gibi bir organizasyon hazırladım çocuklarımla beraber. Çok mutlu oldu. Bütün çiftler geçirdikleri sağlıklı mutlu zamanlarını kutlamalılar." dedi.