Trabzon'da 70'lik çifte rüya gibi 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması
TRABZON'da yaşayan 71 yaşındaki Ayşe ve 73 yaşındaki Mehmet Özbayrak, evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü çocukları ve torunları tarafından bir çok etkinliğin gerçekleştiği sürpriz bir organizasyonla kutladılar. Düğün gibi bir organizasyon beklemediğini ve çok şaşırdığını söyleyen Ayşe Özbayrak, "Rüya gibi oldu. Çok mutlu oldum." dedi.
Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli Özbayrak çiftinin çocukları, anne ve babalarının evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü nedeniyle sürpriz kutlama etkinliği düzenlemeye karar verdi. Hazırlıklarının tamamlanmasıyla Ayşe- Mehmet Özbayrak çifti, ilçede sahil kıyısında organize edilen etkinlikle yarım asrı bulan evliliklerinin yıldönümlerini kutladı. Düğün havasında düzenlenen kutlamalarda, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler ise '50'nci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle havadan 70'lik çifti ilçe semalarından selamladı.
Birçok sürprize sahne olan etkinliği el ele vererek izleyen Özbayrak çifti, meşalelerin yakıldığı alanda dans edip, yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Akraba, komşu ve ilçe sakinlerinin de katıldığı kutlamada, davetli ve konuklar, horon oynayıp gönüllerince eğlendi, Özbayrak çiftine mutluluklar diledi. Organizasyonda unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.
Trabzon'da 70'lik çifte rüya gibi 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması
"50’inci yıl sürprizi yapmak istedim"
Eşini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özbayrak, "Tam 50 yıl oldu. Yarım asır gibi görünse de benim için çok kısaydı. Çok güzel günler geçirdik. Birbirimizi kırmadık, dökmedik. Varlık da gördük, yokluk da. Seviyoruz birbirimizi. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz için bu günlere kadar ilk günkü aşkla gelebildik. Geçen 50 yılın hatırına çocuklarımla 50’inci yıl sürprizi yapmak istedim. Ben hep istiyordum. Ama Ayşe’m ayıp olur, gerek yok diye düşünüyordu. Aslında yapacağıma da inanmadı. Düğün gibi bir organizasyon hazırladım çocuklarımla beraber. Çok mutlu oldu. Bütün çiftler geçirdikleri sağlıklı mutlu zamanlarını kutlamalılar." dedi.
"O benim her şeyim"
Mehmet Özbayrak sözlerine şöyle devam etti: Eşlerine sürpriz yapmalılar, onları mutlu etmeliler. O benim her şeyim. Ben ona ‘Hatun’ derim o bana 'Canım', 'Hayatım' der. Son zamanlarda kadınlara yönelik yapılan şiddet beni çok üzüyor. Onları kınıyorum. Ne olur kadınlarımıza sevgimizi güzel göstersek. Allah'ın hiç hoşuna gitmeyen şey evlilerin ayrılmasıdır. Onun için gençler ayrılmasınlar birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş karşılayarak hayatlarını zehir etmeden güzel bir ömür yaşasınlar"